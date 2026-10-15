Дмитриев связал призыв Маска к отставке Зеленского со стремлением к миру

Призыв Илона Маска к отставке Владимира Зеленского связан со стремлением американского миллиардера к мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом для комментария стала публикация предпринимателя в соцсети X. Маск отреагировал на обсуждение украинского конфликта и заявил, что Зеленскому пора покинуть президентский пост.

«Илон Маск хочет мира», — написал Дмитриев, комментируя слова бизнесмена.

Сам Маск выступил с критикой украинского лидера на фоне обсуждения перспектив завершения боевых действий. В своём сообщении он дал понять, что считает уход Зеленского необходимым.

Похожую позицию ранее озвучил президент США Дональд Трамп. Во время общения с журналистами 10 октября американский лидер заявил, что Украине необходимо провести президентские выборы. По его мнению, Зеленский уже неоднократно имел возможность заключить мирное соглашение, однако не воспользовался ею.

Очередное голосование на Украине не состоялось из-за действующего военного положения. Пятилетний срок, на который Зеленского избрали президентом, завершился 20 мая 2024 года, однако он продолжает исполнять обязанности главы государства.

Сам Зеленский ранее заявлял о готовности организовать выборы при условии прекращения огня на 60 дней. Таким образом, вопрос о новом голосовании остаётся одним из предметов разногласий между Киевом и Вашингтоном.