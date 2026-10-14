Главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что не намерен уходить в отставку. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он назвал это своей ответственностью.

«Я не собираюсь уходить в отставку. Эта война — моя ответственность», — заявил экс-комик.

«Некоторые влиятельные люди» хотят его ухода, утверждает Зеленский. В ходе интервью затронули и ограничения работы Starlink. Он назвал решение о них «безумным шагом» и заявил, что Илон Маск пошёл на это намеренно.

Ранее Владимир Зеленский обвинил советников Дональда Трампа в том, что они подталкивают американского президента к неверным решениям после сделки с Россией по дизелю. Пирс Морган в ходе интервью спросил, чувствует ли Зеленский себя преданным из-за происходящего. Тот ответил утвердительно, выразив недовольство договорённостью Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива.