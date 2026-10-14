Зеленский убежал от неудобного вопроса журналиста о разведданных США

Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистки о возможном прекращении передачи Украине американских разведданных и ограничениях работы Starlink. Неловкий момент произошёл во время совместной фотосессии с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом.

Перед началом переговоров политики остановились перед камерами и обменялись рукопожатием. В этот момент одна из присутствовавших журналисток попросила Зеленского подтвердить информацию о том, что США перестали делиться разведывательными сведениями с Киевом и замедлили работу спутниковой связи. Однако ответа на свой вопрос она так и не получила.

Напомним, в настоящий момент Зеленский находится в Лондоне, где уже встретился с оролём Карлом III. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и дальнейшей помощи Киеву. Одной из тем стали поставки британских ракет LMM, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Также речь шла об усилении санкционного давления на Россию.

Ранее Life.ru сообщал об ограничениях, которые американская компания SpaceX ввела для спутниковой системы Starlink на Украине. Изменения затронули военный пакет Starshield и привели к перебоям в работе беспилотников ВСУ. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов пожаловался, что украинскую сторону заранее не предупредили о новых условиях, из-за чего сорвались некоторые операции.