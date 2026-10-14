Обиделся на Трампа и бросил Киев: Мирошник объяснил внезапный отъезд Зеленского в Лондон

Владимир Зеленский отправился в Лондон на фоне энергетических проблем в Киеве и резких заявлений президента США Дональда Трампа. По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинский политик поспешил в Великобританию за указаниями западных союзников. Так дипломат прокомментировал поездку Зеленского в своём телеграм-канале.

Мирошник связал визит с недовольством Киева американскими предложениями по урегулированию конфликта. Он считает, что критика со стороны Вашингтона заставила Зеленского искать поддержку у британских партнёров, несмотря на сложную обстановку на Украине.

«Обидные слова Трампа и неприятные американские предложения об урегулировании заставили Зеленского бросить всё — и воюющую страну и сидящий без света Киев, и мчаться к хозяевам за решениями», — заявил представитель российского МИД.

Дипломат также усомнился в самостоятельности украинского руководства. По его оценке, важнейшие решения Киева зависят от позиции западных государств. При этом утверждение о мотивах поездки Зеленского является оценкой Мирошника, а не подтверждённой причиной визита.

Поводом для очередного обострения отношений между Вашингтоном и Киевом стали заявления Трампа о необходимости смены руководства Украины. Американский лидер призвал украинцев выбрать человека, способного заключить соглашение об урегулировании конфликта.

Зеленский прибыл в Великобританию 14 октября. В программу визита вошли переговоры с премьер-министром Энди Бёрнемом и встреча с королём Карлом III. Как сообщал Life.ru, Лондон намерен обсудить с Киевом дальнейшую военную помощь и дополнительные антироссийские санкции.