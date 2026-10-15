Владимир Зеленский и сторонники продолжения конфликта в Великобритании препятствуют мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Поводом для его реакции стало интервью Зеленского газете Financial Times. В беседе с журналистами тот сообщил, что отказался от ограничений на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на призывы Вашингтона прекратить подобные атаки.

Дмитриев связал позицию Зеленского с влиянием британских сторонников продолжения боевых действий. По его оценке, действия Лондона не приближают урегулирование, а лишь мешают дипломатическим усилиям.

«Время, проведённое в Лондоне, не способствует миру. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир», — написал спецпредставитель президента РФ в соцсети X.

Ранее Дмитриев уже призывал власти Великобритании и Евросоюза прекратить разжигание конфликта на Украине. Он подчёркивал, что жители европейских стран заинтересованы в мире, и выразил надежду, что украинское руководство также выберет путь урегулирования.