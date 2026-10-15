Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, поэтому обставил их организацию заведомо неприемлемыми требованиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

По оценке главы российского МИД, выдвинутые Киевом условия свидетельствуют о нежелании Зеленского проводить голосование. Лавров подчеркнул, что украинская сторона уже достаточно ясно обозначила свою позицию по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о возможных уступках Москвы в случае проведения выборов, министр отказался рассуждать о гипотетическом развитии событий. «Мы не будем гадать», — сказал он.

Лавров также исключил возможность временного прекращения боевых действий, если пауза будет использована для восстановления военного потенциала Украины.

«Никакого прекращения огня для того, чтобы его [Зеленского] опять привели в чувство и накачали оружием, не будет», — предупредил глава МИД.

Пятилетний срок, на который Зеленский был избран в 2019 году, завершился 20 мая 2024 года. Очередные президентские выборы на Украине не проводились, поскольку украинские власти ссылаются на действующее военное положение.

Ранее, 10 октября, президент США Дональд Трамп призвал Зеленского провести выборы. Американский лидер также заявил, что Киев уже неоднократно имел возможность заключить мирное соглашение и завершить конфликт.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский предложил провести президентские выборы при условии 60-дневного перемирия. Он объяснил необходимость двухмесячной паузы подготовкой голосования и обеспечением безопасности избирателей. В Кремле отвергли эту инициативу, подчеркнув, что Москва добивается долгосрочного мира, а не временного прекращения огня.