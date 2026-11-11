Каллас заявила, что США не вправе обсуждать отмену санкций ЕС с Россией
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Соединённые Штаты не могут договариваться с Россией от имени Евросоюза о снятии санкций и судьбе замороженных российских активов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу France 24, подчеркнув, что подобные решения находятся исключительно в компетенции европейских государств.
По словам Каллас, Москва рассчитывает добиться отмены ограничений и возвращения заблокированных средств в рамках переговоров с Вашингтоном. Однако даже если Россия и США придут к соответствующим договорённостям, американская сторона не сможет самостоятельно обеспечить их выполнение Евросоюзом, подчёркивает она.
Глава евродипломатии также высказала мнение, что российским властям удобнее обсуждать условия урегулирования с Соединёнными Штатами, чем непосредственно с европейскими странами. Именно этим она объяснила стремление Москвы вести переговоры прежде всего с Вашингтоном.
При этом Каллас настаивает на участии Евросоюза в обсуждении будущего мирного соглашения по Украине. По её словам, без согласия европейских государств невозможно урегулировать вопросы, связанные с санкциями, замороженными активами и другими обязательствами, выполнение которых зависит от Брюсселя.
Заявление прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Европейские представители не участвовали в основном формате консультаций, однако продолжили добиваться включения ЕС в обсуждение вопросов, затрагивающих европейскую безопасность.
Ранее Кая Каллас призвала Евросоюз не учитывать опасения России за свою безопасность при обсуждении мирного урегулирования на Украине. Глава европейской дипломатии заявила, что НАТО якобы никогда не угрожало Москве, а право государств самостоятельно выбирать военно-политические союзы не должно становиться предметом уступок на переговорах. Каллас также пообещала продолжить поддержку Киева независимо от хода мирного процесса, сохранить действующие антироссийские санкции и в дальнейшем усилить ограничения.