Соединённые Штаты не могут договариваться с Россией от имени Евросоюза о снятии санкций и судьбе замороженных российских активов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу France 24, подчеркнув, что подобные решения находятся исключительно в компетенции европейских государств.

По словам Каллас, Москва рассчитывает добиться отмены ограничений и возвращения заблокированных средств в рамках переговоров с Вашингтоном. Однако даже если Россия и США придут к соответствующим договорённостям, американская сторона не сможет самостоятельно обеспечить их выполнение Евросоюзом, подчёркивает она.

Глава евродипломатии также высказала мнение, что российским властям удобнее обсуждать условия урегулирования с Соединёнными Штатами, чем непосредственно с европейскими странами. Именно этим она объяснила стремление Москвы вести переговоры прежде всего с Вашингтоном.

При этом Каллас настаивает на участии Евросоюза в обсуждении будущего мирного соглашения по Украине. По её словам, без согласия европейских государств невозможно урегулировать вопросы, связанные с санкциями, замороженными активами и другими обязательствами, выполнение которых зависит от Брюсселя.

Заявление прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Европейские представители не участвовали в основном формате консультаций, однако продолжили добиваться включения ЕС в обсуждение вопросов, затрагивающих европейскую безопасность.