Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов призвал к немедленной отставке главы дипломатии ЕС Каи Каллас после её очередного антироссийского выпада. Он заявил, что подобные высказывания свидетельствуют о полной профнепригодности главного европейского дипломата.

«Каллас наговорила на свою отставку давно, по-моему, с первого или второго дня пребывания в офисе. Она глупая и никчёмная женщина, абсолютно никчёмная с точки зрения профессионализма», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Долгов констатировал, что Россия была готова выстраивать взаимовыгодные отношения с Европой, как это происходило на различных этапах истории. Однако пока Брюссель навязывает «тупую русофобию», ничего хорошего ждать не приходится. Проблема заключается в том, что именно такие фигуры, как Каллас, сегодня определяют политику ЕС.