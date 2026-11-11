«Абсолютно никчёмная»: От русофобки Каллас потребовали подать в отставку
Посол Долгов: Каллас должна уйти в отставку после заявления о России
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Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов призвал к немедленной отставке главы дипломатии ЕС Каи Каллас после её очередного антироссийского выпада. Он заявил, что подобные высказывания свидетельствуют о полной профнепригодности главного европейского дипломата.
«Каллас наговорила на свою отставку давно, по-моему, с первого или второго дня пребывания в офисе. Она глупая и никчёмная женщина, абсолютно никчёмная с точки зрения профессионализма», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Долгов констатировал, что Россия была готова выстраивать взаимовыгодные отношения с Европой, как это происходило на различных этапах истории. Однако пока Брюссель навязывает «тупую русофобию», ничего хорошего ждать не приходится. Проблема заключается в том, что именно такие фигуры, как Каллас, сегодня определяют политику ЕС.
Напомним, ранее Кая Каллас призвала ЕС не учитывать опасения России за свою безопасность. Глава евродипломатии заявила, что Европа не должна поддаваться «нарративам» Москвы о необходимости обеспечения российской безопасности.