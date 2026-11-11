Россия будет выстраивать свою позицию на переговорах по Украине исходя из достижения целей СВО, сформулированных российским лидером Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись», — сказал глава МИД.

14 июня 2024 года на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства Путин изложил условия Москвы для урегулирования конфликта. Среди них — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация, а также обеспечение прав русскоязычных граждан.

Тогда же российский президент потребовал вывода украинских войск со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах и отказа Киева от вступления в НАТО. Эти шаги он назвал условиями для прекращения огня и начала переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров поддержал обсуждение вопросов безопасности на переговорах в Абу-Даби. По словам министра, повестка должна учитывать интересы России, Украины и всего региона.