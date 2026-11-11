Немецкая газета Bild отреагировала на шутку главы МИД России Сергея Лаврова о европейских представителях, прибывших в Абу-Даби на переговоры по Украине. Издание расценило предложение министра посидеть в гостинице как язвительный выпад в адрес Европы.

В публикации журналисты обратили внимание на то, что европейские делегации приехали в Объединённые Арабские Эмираты, хотя непосредственного участия в переговорах России, США и Украины для них не предусмотрено. Bild назвала эти слова насмешкой над европейцами, которые оказались за пределами основного переговорного формата.

«Язвительный выпад в адрес Европы! Министр иностранных дел России на пресс-конференции в Москве высмеял присутствие европейцев в Абу-Даби», — сказано в материале.