За бортом: В Германии обиделись на Лаврова за язвительную шутку о европейцах в Абу-Даби
Bild назвала слова Лаврова о европейцах в Абу-Даби язвительной насмешкой
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Немецкая газета Bild отреагировала на шутку главы МИД России Сергея Лаврова о европейских представителях, прибывших в Абу-Даби на переговоры по Украине. Издание расценило предложение министра посидеть в гостинице как язвительный выпад в адрес Европы.
В публикации журналисты обратили внимание на то, что европейские делегации приехали в Объединённые Арабские Эмираты, хотя непосредственного участия в переговорах России, США и Украины для них не предусмотрено. Bild назвала эти слова насмешкой над европейцами, которые оказались за пределами основного переговорного формата.
«Язвительный выпад в адрес Европы! Министр иностранных дел России на пресс-конференции в Москве высмеял присутствие европейцев в Абу-Даби», — сказано в материале.
Переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10–11 ноября. Европейские представители проводили отдельные встречи с украинской и американской сторонами, но за основным переговорным столом не были. Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров предложил европейцам посидеть в гостинице во время переговоров в Абу-Даби.