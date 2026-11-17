Европейские страны не смогут договориться о единой позиции на переговорах по Украине, даже если направят многочисленную делегацию. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров. Поводом для его комментария стало намерение ЕС отправить на переговоры не одного представителя, а целую команду — из представителей европейских институтов и пяти государств.

«Я очень скептически отношусь к такому предложению европейцев, потому что они между собой договориться не могут», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова сенатора. По его мнению, большой состав делегации не поможет, а скорее помешает процессу.

По его мнению, большой состав делегации не поможет, а скорее помешает процессу. Ещё одна проблема, по его оценке, — нейтралитет. Европейские страны оказывают Киеву военную и финансовую поддержку, поэтому выступают не нейтральными посредниками, а стороной конфликта. Их участие в переговорах будет продиктовано прежде всего собственными политическими интересами.

«Европа выступает, по сути, однозначным сторонником Украины, Европа помогает ей воевать, Европа обеспечивает её оружием. Мне кажется, у них ничего не получится, и они между собой перессорятся», — подчеркнул парламентарий.