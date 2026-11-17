«Они перессорятся»: В Совфеде предрекли провал единой позиции ЕС на переговорах по Украине
Сенатор Джабаров: Европа не сможет договориться о единой позиции по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc
Европейские страны не смогут договориться о единой позиции на переговорах по Украине, даже если направят многочисленную делегацию. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров. Поводом для его комментария стало намерение ЕС отправить на переговоры не одного представителя, а целую команду — из представителей европейских институтов и пяти государств.
«Я очень скептически отношусь к такому предложению европейцев, потому что они между собой договориться не могут», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова сенатора. По его мнению, большой состав делегации не поможет, а скорее помешает процессу.
По его мнению, большой состав делегации не поможет, а скорее помешает процессу. Ещё одна проблема, по его оценке, — нейтралитет. Европейские страны оказывают Киеву военную и финансовую поддержку, поэтому выступают не нейтральными посредниками, а стороной конфликта. Их участие в переговорах будет продиктовано прежде всего собственными политическими интересами.
«Европа выступает, по сути, однозначным сторонником Украины, Европа помогает ей воевать, Европа обеспечивает её оружием. Мне кажется, у них ничего не получится, и они между собой перессорятся», — подчеркнул парламентарий.
По его прогнозу, многочисленная делегация рискует потратить время на внутренние споры, а не на поиск решений.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил стремление европейцев присоединиться к переговорам по Украине. По мнению министра, европейские страны осознали, что дипломатический процесс развивается без их непосредственного участия, и теперь пытаются подключиться к обсуждениям. А лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о полном провале общей политики Европы по вопросу Незалежной.