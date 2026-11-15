«Поезд уходит»: Лавров объяснил, почему ЕС захотел присоединиться к диалогу по Украине
Лавров: Европейцы поняли, что поезд переговоров по Украине уходит
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Европейские страны осознали, что могут остаться за пределами переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, и теперь пытаются подключиться к обсуждениям с Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, желание европейцев участвовать в переговорах связано с пониманием того, что дипломатический процесс постепенно развивается без их непосредственного участия.
«Наверное, они понимают, что поезд уходит и хотят попытаться заскочить на подножку последнего вагона», — заявил Лавров.
Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по украинскому конфликту. 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры представителей России, США и Украины. Затем американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным.
После этого представители Вашингтона прибыли в Дублин, где провели встречу с Владимиром Зеленским и консультации с советниками по национальной безопасности европейских государств.
Ранее Life.ru сообщал, что Европа определилась с составом делегации для переговоров по Украине. В команду вошли представители пяти государств, а также институтов ЕС. Решение стало результатом консультаций европейских лидеров в Дублине 12–13 ноября.
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