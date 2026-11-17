Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла остаться за пределами переговорной команды ЕС по Украине из-за собственного стиля работы и разногласий с европейскими политиками. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, усомнившийся в её профессиональных качествах.

«Как быстро выяснилось, у главного «дипломата» ЕС дипломатичности и профессионализма в этой сфере — ни на грош. Она оказалась неспособной наладить отношения не только с Вашингтоном, но и с рядом европейских столиц», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

По оценке Пушкова, манера общения Каллас вызывает раздражение даже внутри Евросоюза. Сенатор считает, что она неоднократно пыталась самостоятельно определять общую позицию объединения, не всегда учитывая мнение других европейских лидеров. Это, по его словам, вызывало недовольство руководства ЕС.

Парламентарий также связал отсутствие Каллас в переговорной группе с её критикой американской администрации. Он предположил, что такое решение стало сигналом не только самой главе европейской дипломатии, но и Эстонии, представители которой поддерживали её кандидатуру.

Поводом для комментария стали договорённости европейских лидеров, достигнутые 13 ноября. Председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что в переговорах по Украине Европу будут представлять институты ЕС и группа E5 — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Каллас не получила отдельной руководящей роли в этой команде.

Ранее Life.ru сообщал, что критика администрации Дональда Трампа могла стать одной из причин, по которым Каллас не включили в переговорную группу. По данным Politico, такую версию высказали европейские дипломаты. Другие собеседники издания объясняли ситуацию организационными причинами: переговоры всё чаще проходят на уровне советников по национальной безопасности, а не руководителей внешнеполитических ведомств.