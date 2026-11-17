Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла остаться за пределами переговорной группы по Украине из-за своей критики администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, это одна из возможных причин, по которым руководство ЕС не включило её в состав делегации для контактов с Россией.

Сама Каллас публично выразила несогласие с таким решением. Отвечая журналистам в Брюсселе, она призвала обратиться к основополагающим договорам Евросоюза, которые определяют полномочия верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

«Достаньте договоры и прочтите их. Кто занимается вопросами безопасности и внешней политики?» — заявила Каллас, подчеркнув, что по-прежнему готова участвовать в переговорном процессе.

По сведениям Politico, некоторые европейские дипломаты считают главу евродипломатии слишком противоречивой фигурой для подобной миссии. При этом другие собеседники издания объясняют её отсутствие организационными причинами: переговоры проводятся преимущественно на уровне советников по национальной безопасности, подчиняющихся непосредственно руководителям государств.

В качестве примера дипломаты приводят США, где госсекретарь Марко Рубио также не участвовал в последних раундах переговоров. По их оценке, международные вопросы всё чаще переходят из ведения внешнеполитических ведомств под непосредственный контроль глав государств и правительств.

Напомним, 13 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что Европу на возможных переговорах с Россией будут представлять сотрудники Еврокомиссии и Евросовета, а также представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Каллас в этот состав не вошла.

Несмотря на это, глава евродипломатии намерена продолжать работу над европейской позицией по Украине. По её словам, министры иностранных дел уже подготовили перечень требований к Москве, который может лечь в основу будущего переговорного мандата.

Ранее Life.ru сообщал, что Кошта и Урсула фон дер Ляйен отказались поручить Каллас единоличное руководство переговорами с Россией. Руководители европейских институтов подчеркнули, что решение о представительстве Евросоюза принимают государства объединения.