Исключение европейской дипслужбы из переговоров с Россией противоречит базовым документам Евросоюза и грозит лишними расходами для его бюджета. Такую позицию глава дипломатии ЕС Кая Каллас изложила на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран союза. Она выступила против решения, о котором ранее объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я придерживаюсь базовых соглашений Евросоюза. Достаньте их и прочитайте, кто отвечает за безопасность и внешнюю политику (Каллас имеет в виду себя — Прим Life.ru). Мы всегда говорим нашим иностранным партнёрам: верховенство прав, верховенство права! Но верховенство права в ЕС — это базовые документы. Я остаюсь на своей позиции и готова делать свою работу», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии заявила, что её служба участвовала в разработке всех пакетов санкций против России. По её словам, там работают «хорошие эксперты по России, которые знают о прошлых соглашениях и которые знают об истории».

Она предупредила, что исключение её ведомства из переговоров грозит появлением новой структуры с такими же полномочиями. Это, по её оценке, станет «дополнительной нагрузкой для бюджета ЕС».

Каллас также вновь призвала предъявлять Москве максимальные требования. В частности, она назвала перемирие условием для начала переговоров.

Ранее Life.ru сообщал, что на саммите в Дублине 13 ноября фон дер Ляйен объявила состав группы для технических переговоров с Россией, откуда исключила дипслужбу Каллас. Формат «ЕС2+Е5» предполагает участие Еврокомиссии, Евросовета и пяти стран «коалиции желающих», в том числе Великобритании, которая не входит в Евросоюз.