Между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен могли возникнуть серьёзные разногласия из-за выбора представителя ЕС для переговоров с Россией. Такое предположение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По мнению обозревателя, причиной недовольства Каллас стал отказ руководства Евросоюза поддержать её кандидатуру. На встрече в Дублине вопрос о том, кому доверить контакты с Москвой, обсуждался фактически без учёта её претензий на эту роль.

«Появились сообщения о разногласиях и неприязни между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас», — указал он.

Аналитик полагает, что Каллас восприняла произошедшее как несправедливость. По его оценке, должность верховного представителя ЕС по иностранным делам предполагает участие в подобных дипломатических процессах, поэтому её ожидания имели основания. При этом отсутствие настойчивой поддержки со стороны фон дер Ляйен могло лишь усилить разочарование главы евродипломатии.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях в Евросоюзе при выборе переговорщика с Россией. Европейские страны не смогли прийти к единому мнению: одни выступают за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, другие поддерживают Каллас. При этом часть государств опасается, что назначение главы евродипломатии осложнит возможный диалог с Москвой.