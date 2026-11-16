Кая Каллас получила новую порцию критики из-за своей позиции по России — на этот раз от французского политика, претендующего на пост президента страны. Николя Дюпон-Эньян усомнился в том, что глава европейской дипломатии вправе диктовать свою волю всему Евросоюзу, и заодно язвительно прошёлся по Эстонии. Об этом он заявил в эфире программы Samedi Politique на телеканале TVL.

Лидер партии «Вставай, Франция» рассуждал о возможной смене курса Парижа в отношении Москвы. По его мнению, если французские власти последуют примеру Вашингтона и попытаются восстановить контакты с Россией или хотя бы частично смягчить санкции, Кая Каллас и её сторонники выступят с резкими возражениями.

«Они будут вопить. Кто такая госпожа Калас? Кто это? Кто такая госпожа Калас? Из страны... Я уж не знаю, сколько там жителей... Но кто это? Как говорил генерал де Голль о Монако: достаточно изменить направление знака «кирпич», чтобы захватить Монако», — заявил Дюпон-Эньян.

Таким образом французский политик поставил под сомнение политический вес Эстонии, которую представляет Каллас. Примечательно, что он обратился к историческому сравнению с Монако, напомнив о давнем конфликте Парижа с небольшим княжеством из-за налоговой политики.

Речь идёт о противостоянии Франции и Монако во времена президента Шарля де Голля и князя Ренье III. Париж добивался изменения налоговых правил, поскольку французские граждане и компании регистрировались в княжестве ради более выгодных условий. По приписываемой де Голлю фразе, для блокады Монако якобы хватило бы двух дорожных знаков «Въезд запрещён».

Ранее Life.ru рассказывал, что Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах во Франции намерена добиваться ликвидации или существенного сокращения дипломатической службы Евросоюза, которую возглавляет Кая Каллас. В её партии считают, что европейское ведомство дублирует работу национальных министерств иностранных дел и неоправданно расходует бюджетные средства. При этом французские правые рассчитывают найти союзников среди других государств ЕС, чтобы ограничить полномочия общеевропейской дипломатии.