Российский МИД проверит информацию о намерении Эстонии полностью закрыть пограничные переходы с Россией. В Москве считают, что подобный шаг, если он действительно будет реализован, станет очередным проявлением враждебной политики Таллина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона сначала должна убедиться в достоверности сообщений о планах эстонских властей. Вместе с тем она уже дала понять, как в Москве оценивают возможное решение соседней страны.

«Проверим всё это на достоверность», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также резко высказалась о мотивах, которыми, по её мнению, может руководствоваться Таллин.

«Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», — заявила дипломат.

Ранее Life.ru писал, что в Эстонии предложили не допускать Россию к переговорам по урегулированию украинского конфликта. С такой инициативой выступил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, заявивший, что Москва не должна участвовать в обсуждении будущего Украины. При этом он призвал европейские страны и США самостоятельно определять дальнейшую стратегию переговоров.