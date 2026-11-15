Россию не следует допускать к мирным переговорам по Украине. С таким предложением выступил председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, возложив на Москву ответственность за начало и продолжение конфликта.

«Россия, как страна, которая начала и продолжает эту войну, не должна иметь места за столом переговоров», — написал политик в соцсети X.

При этом Михкельсон признал необходимость переговоров для завершения конфликта. Однако, по его мнению, дипломатический процесс должен быть направлен на достижение справедливого и устойчивого мира.

Определять стратегию и дальнейшие шаги по урегулированию, считает депутат, должны руководители США и европейских государств, включая Украину. Он также выступил за укрепление евроатлантической системы безопасности с НАТО в качестве её основы и участием Киева.

Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по украинскому урегулированию. В частности, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей России, США и Украины, посвящённые возможным условиям прекращения конфликта и гарантиям безопасности.

Между тем Life.ru рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны подготовить собственные предложения по будущей архитектуре безопасности и донести их до России. Французский лидер также предложил заранее определить, каких долгосрочных гарантий Европа ожидает от Вашингтона.