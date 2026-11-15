Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за обсуждение с Россией будущей архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. По его словам, европейским странам необходимо заранее согласовать собственные предложения и определить условия дальнейшего диалога с Москвой.

Французский лидер считает, что Европа должна ясно обозначить России своё видение послевоенного устройства континента. Одновременно необходимо определить, каких долгосрочных гарантий безопасности европейцы ожидают от Соединённых Штатов.

Макрон подчеркнул, что приоритетом остаётся достижение устойчивого мира на Украине. После этого, по его мнению, европейские государства должны продолжить работу над общей системой безопасности, учитывающей интересы континента.

На саммите Европейского политического сообщества в Дублине президент Франции также призвал европейцев вернуть себе инициативу в переговорах с Россией. При этом сначала необходимо выработать единую позицию по мирному урегулированию, а уже затем определять формат консультаций и состав участников.

В Евросоюзе ранее обозначили последовательность возможных переговоров. Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что сначала нужно добиться прекращения огня на Украине, затем согласовать мирное соглашение и только после этого обсуждать более широкие вопросы европейской безопасности.

Тема будущих гарантий безопасности уже поднималась на международных консультациях в Абу-Даби. Представители европейских стран, США и Украины обсуждали механизмы предотвращения новых конфликтов и укрепления стабильности после окончания боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон предложил Москве подготовить собственные предложения по новой системе европейской безопасности. Американская сторона рассчитывает получить от России перечень требований и возможных взаимных мер по снижению напряжённости между Москвой и европейскими государствами.