США предложили России обсудить новую архитектуру безопасности в Европе и попросили Москву изложить собственные условия будущего соглашения. Вашингтон рассчитывает снизить напряжённость между европейскими странами и РФ, одновременно продвигая урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров в Абу-Даби.

По данным издания, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили российской стороне подготовить документ с изложением её опасений и требований в сфере безопасности. В нём также необходимо обозначить, на какие встречные меры Москва готова пойти для снижения напряжённости и предоставления европейским государствам гарантий ненападения.

Один из собеседников Axios, знакомый с позицией Белого дома, рассказал, что администрация Дональда Трампа намерена вести переговоры о европейской безопасности параллельно с обсуждением мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако реализовать договорённости по новой архитектуре безопасности предполагается только после прекращения боевых действий.

«Зеленский не согласится на сделку, пока не будет знать, что произойдёт дальше с гарантиями безопасности. Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности настолько важен», — пояснил источник.

При этом Вашингтон не намерен заключать соглашение с Москвой без согласия европейских государств и Украины. Кроме того, американская администрация не собирается предоставлять России право вето на решения европейских стран, касающиеся собственной безопасности.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что Россия допускает заключение отдельных соглашений о взаимном ненападении с государствами НАТО. По его словам, такие договорённости могли бы предусматривать дополнительные гарантии безопасности со стороны Москвы.