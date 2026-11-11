Россия допускает заключение отдельных соглашений о взаимном ненападении с государствами НАТО. Такие договорённости могли бы предусматривать дополнительные гарантии безопасности со стороны Москвы, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

По словам дипломата, будущая система евразийской безопасности может строиться на разных принципах взаимодействия. Один из вариантов — двусторонние соглашения, в рамках которых государства отказываются поддерживать противников друг друга в случае вооружённого нападения.

«Такого рода договорённости могут быть достигнуты в том числе и с отдельными государствами — членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», — пояснил Дробинин.

Представитель МИД подчеркнул, что существуют и другие форматы сотрудничества. В качестве примеров он привёл оборонительные союзы с обязательствами о взаимной помощи, подобные ОДКБ, а также соглашения о гарантиях безопасности, которые Россия заключила с Белоруссией и КНДР.

Дипломат также раскритиковал существующую систему евроатлантической безопасности. По его оценке, отказ западных государств от практического выполнения обязательств по линии ОБСЕ привёл к кризису прежней архитектуры безопасности. Именно поэтому Россия выступает за формирование новых механизмов взаимодействия на евразийском пространстве.

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