Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил страны Запада о катастрофических последствиях возможной блокады Калининградской области. По словам дипломата, Москве известно о планах изоляции российского региона, а активность НАТО в Балтийском море вызывает серьёзную обеспокоенность.

Рябков заявил, что Россия фиксирует рост военной активности Североатлантического альянса в Балтийском регионе. Соответствующую оценку он дал во время онлайн-выступления на круглом столе ОБСЕ, посвящённом милитаризации Европы.

По словам замглавы МИД, европейские государства наращивают военный потенциал беспрецедентными темпами. При этом оборонные предприятия переводятся на режим работы военного времени, что повышает риски дальнейшей эскалации. Отдельное внимание Рябков уделил Калининградской области. Он предупредил, что попытки блокировать российский эксклав могут привести к катастрофическим последствиям.

На фоне растущей напряжённости представитель МИД подчеркнул, что Москва не рассматривает возможность нападения на западные государства.

«Ещё раз повторю — у России нет ни намерений, ни планов, ни причин нападать на страны Запада», — заключил Рябков.