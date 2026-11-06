Попытка западных стран установить военную блокаду Калининграда может обернуться быстрым уничтожением задействованных в операции сил. Такое мнение высказал американский исследователь Стивен Старр в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, западные политики пытаются представить Калининградскую область слабым местом России и убедить Москву в необходимости опасаться возможной изоляции эксклава. Однако Старр считает, что сторонники такого сценария недооценивают военный потенциал региона.

«Угрозы заблокировать Калининград просто нелепы! Западные страны пытаются внушить, что Калининград уязвим, а значит, России стоит беспокоиться. Но ведь в Калининграде сосредоточено всевозможное оружие, и любого, кто попытается приблизиться туда с военной силой, ждёт мгновенное уничтожение», — заявил он.

Исследователь также напомнил о предупреждениях президента России Владимира Путина. Российский лидер ранее давал понять, что попытки силовой изоляции Калининградской области Москва будет рассматривать как угрозу своей территории и безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что страны НАТО, по мнению военного эксперта и бывшего депутата Госдумы Андрея Колесника, отрабатывают сценарии захвата Калининградской области. Специалист считает, что альянс пытается создать вокруг российского региона «кипящий котёл», регулярно проводя учения с участием сухопутных войск, авиации и флота. По его оценке, подобные манёвры направлены на психологическое давление на Москву и подготовку возможных военных операций.