Попытка НАТО установить блокаду Калининградской области может обернуться для альянса последствиями, которые перечеркнут всю его военную подготовку. Российский военкор Александр Коц предупредил, что в случае прямого столкновения западные страны рискуют столкнуться с ядерным фактором, который, по его мнению, недооценивают. Свою оценку журналист изложил в Telegram-канале на фоне сообщений об усилении польских силовиков возле российской границы.

Причиной для комментария стала публикация польского портала RMF24 о создании специального оперативного штаба для обеспечения безопасности приграничных территорий. В операции участвуют полицейские, военнослужащие, пограничники и сотрудники спецслужб. Официально Варшава объясняет усиление мер безопасности предупреждениями о возможных диверсиях.

Однако Коц увидел в происходящем признаки подготовки к более масштабному противостоянию. По его оценке, Калининградская область может стать одной из главных целей НАТО из-за своего географического положения. Регион отделён от основной территории России и граничит с государствами Североатлантического альянса.

Журналист предположил, что при возможном военном конфликте западные силы сначала попытаются перекрыть доступ к российскому региону по суше и морю. В таком сценарии, считает он, дополнительные подразделения польских силовиков могли бы использоваться для организации блокпостов и контроля приграничной территории.

Особое внимание Коц уделил Сувалкскому коридору — участку польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией. По версии военкора, в случае блокады российские войска могли бы попытаться восстановить сухопутное сообщение с регионом через этот участок, где западные страны укрепляют оборонительные сооружения.

При этом журналист считает, что военное планирование НАТО не учитывает всех возможных последствий прямого столкновения с Россией. Он напомнил о наличии у Москвы ядерного арсенала и допустил, что дальнейшее развитие такого конфликта может пойти не по сценарию альянса.

«В решающий момент вся их скрупулезная подготовка может пойти прахом за считанные часы», — написал Коц.

Ранее Life.ru писал, что в Литве возле Калининградской области прошли масштабные военные учения «Бастион Перкунаса / Чёрный ястреб», рассчитанные на отработку действий при чрезвычайных ситуациях и угрозах безопасности. С 22 по 25 октября около двух тысяч военнослужащих и участников Союза стрелков Литвы вместе с полицейскими, спасателями и представителями гражданских ведомств тренировались охранять стратегические объекты, выставлять блокпосты и реагировать на условные диверсии. Отдельное внимание участники манёвров уделили патрулированию, введению комендантского часа и эвакуации пострадавших с использованием наземного транспорта и вертолётов.