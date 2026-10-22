В Литве у границ Калининградской области начались масштабные военные учения

В Литве неподалёку от Калининградской области стартовали масштабные учения «Бастион Перкунаса / Чёрный ястреб», во время которых военные отработают подавление условных беспорядков, реагирование на диверсии и введение комендантского часа. Манёвры продлятся с 22 по 25 октября, сообщило командование литовской армии.

Учения охватят Клайпеду, Гаргждай, Шилуте и прилегающие районы на западе страны. В них задействуют около двух тысяч военнослужащих и участников Союза стрелков Литвы. К тренировкам также присоединятся полицейские, таможенники, спасатели, медики и представители гражданских ведомств.

По сценарию участникам предстоит обеспечить охрану стратегически важных объектов, организовать патрулирование и выставить контрольные посты. Отдельно будут отрабатываться оказание помощи условно раненым и их эвакуация с использованием наземного транспорта и военных вертолётов.

На 24 октября запланированы сразу несколько учебных происшествий в Клайпеде. Силовики будут реагировать на имитацию массовых беспорядков возле здания городской администрации, диверсию на железнодорожном узле «Драугисте» и пожар в центральной котельной.

Ещё одним элементом манёвров станет условный комендантский час. В южной части Клайпеды и районе Гаргждай его будут отрабатывать в ночи на 24 и 25 октября, а в Шилуте — в ночь на 25 октября. Учебные мероприятия запланированы с 22:00 до 06:00.

Местные власти предупредили жителей о появлении вооружённых патрулей, военной техники, беспилотников и временных блокпостов. На отдельных дорогах возможны ограничения движения. В литовской армии подчеркнули, что все эти действия входят в сценарий плановых учений, направленных на проверку взаимодействия военных и гражданских служб в кризисных ситуациях.

Ранее Life.ru сообщал о решении Литвы направить до 100 военнослужащих к границе с Калининградской областью. Военные должны временно помогать пограничникам охранять российско-литовскую границу. При этом глава МВД республики отмечал, что обстановка на приграничной территории остаётся спокойной, а усиление носит превентивный характер.