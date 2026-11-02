Польские власти начали специальную операцию в приграничных с Россией районах из-за предполагаемой угрозы диверсий. В Варминско-Мазурское и Подляское воеводства перебросили дополнительные подразделения полиции, включая антитеррористические. Об этом рассказал радиостанции RMF FM главный комендант польской полиции Марек Боронь.

Для координации операции в Главной комендатуре полиции Польши создали специальный штаб. К мероприятиям также привлекли армию, Пограничную стражу и спецслужбы, а непосредственное участие принимают полицейские управления Ольштына и Белостока. По словам Бороня, действия носят превентивный характер и направлены на защиту жителей приграничных территорий.

Поводом для усиления охраны стали предупреждения польской Службы военной разведки и разведок союзных государств. Как утверждает RMF FM, на прошлой неделе силовики получили сведения о возможных диверсиях в ближайшие дни, включая попытки проникновения через границу вооружённых групп. При этом конкретных доказательств подготовки подобных действий представлено не было.

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