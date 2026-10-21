Польша разместила новые танки «Чёрная пантера» вблизи границы с Россией

Польская армия получила новую партию южнокорейских танков K2 «Чёрная пантера», которые поступили на вооружение подразделений вблизи Калининградской области. Бронетехнику передали 16-й механизированной дивизии, дислоцированной в районе города Бранево. Об этом сообщило польское Агентство по делам вооружений.

Вместе с боевыми машинами военные получили боеприпасы, запасные части и специальный набор инструментов для обслуживания техники. Точное количество танков в новой поставке польская сторона не раскрывает.

Модернизация подразделений на российской границе продолжается с 2024 года. Именно тогда 16-я механизированная дивизия начала получать южнокорейские K2 взамен устаревших польских PT-91 Twardy.

Закупки проходят в рамках масштабного соглашения между Варшавой и Сеулом, заключённого в 2022 году. Документ предусматривает возможность приобретения Польшей до тысячи танков «Чёрная пантера». Первую партию из 180 машин польская армия уже получила.

K2 Black Panther — современный южнокорейский основной боевой танк, оснащённый 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Машина рассчитана на экипаж из трёх человек и предназначена для поражения бронетехники и других наземных целей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предполагаемые планы Польши по нанесению ударов по Калининградской области. По её словам, Россия ответит всеми имеющимися средствами на любую вооружённую агрессию против региона, а война в таком случае будет очень короткой.