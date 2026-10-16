«Война будет очень короткой»: Захарова предупредила Польшу об испепеляющем ответе за Калининград

Россия ответит всеми имеющимися средствами на любую вооружённую агрессию против Калининградской области, а война в таком случае будет очень короткой. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предполагаемые планы Польши по нанесению ударов по российскому региону.

«Любой акт вооружённого вероломства в отношении Калининградской области повлечёт за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Варшава активно наращивает военный потенциал и рассматривает различные сценарии его применения. Она утверждает, что польский Генштаб разработал планы упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области на случай, если конфликт с Россией сочтут неизбежным.

Как напомнила представитель МИД, предполагается уничтожение военной инфраструктуры региона, прежде всего комплексов «Искандер» и С-400, складов, топливных терминалов и командных пунктов. Для этого рассматривается применение американских реактивных систем HIMARS, польских Homar-K, истребителей F-16, барражирующих боеприпасов и ударных беспилотников.

Кроме того, Захарова рассказала о предполагаемом сценарии морской блокады Калининградской области с участием польских береговых ракетных комплексов и авиации НАТО. Целью таких действий может стать блокирование кораблей Балтийского флота в пунктах базирования и прекращение снабжения региона.

На фоне сказанного выше Захарова усомнилась в словах председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, который ранее заявил, что альянс не готовит блокаду Калининграда и считает сообщения о подобных планах беспочвенными.