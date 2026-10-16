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Регион
Опубликовано 16 октября, 16:21

Главком сил НАТО в Европе призвал Россию не беспокоиться за Калининград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что альянс не намерен нападать на Калининградскую область. По его словам, Североатлантический блок действует исключительно в ответ на нападение, поэтому России не стоит опасаться за безопасность своего региона.

«Поэтому России нечего беспокоиться по поводу Калининграда», — подчеркнул Гринкевич в интервью Der Spiegel в ответ на предупреждения Москвы.

Генерал заверил, что НАТО не планирует предпринимать подобных действий против России. Он также отметил, что альянс следит за проведением военных учений на восточном фланге, чтобы манёвры нельзя было истолковать как агрессию.

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Напомним, 1 октября президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» предупредил, что в случае нападения на российскую территорию Москва может задействовать все имеющиеся вооружения. Глава государства уточнил, что в предупреждении НАТО по Калининграду ядерное оружие прямо не упоминалось.

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Андрей Бражников
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