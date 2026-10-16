Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что альянс не намерен нападать на Калининградскую область. По его словам, Североатлантический блок действует исключительно в ответ на нападение, поэтому России не стоит опасаться за безопасность своего региона.

«Поэтому России нечего беспокоиться по поводу Калининграда», — подчеркнул Гринкевич в интервью Der Spiegel в ответ на предупреждения Москвы.

Генерал заверил, что НАТО не планирует предпринимать подобных действий против России. Он также отметил, что альянс следит за проведением военных учений на восточном фланге, чтобы манёвры нельзя было истолковать как агрессию.