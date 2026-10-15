Британский военный Джерми предрёк разгром войск НАТО при атаке на Калининград

Россия разгромит войска НАТО в случае попытки захватить Калининградскую область. Западные военные могут потерять десятки тысяч человек, если решатся на такую операцию, считает коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми. Свою оценку он высказал в интервью на YouTube-канале Neutrality Studies.

«По мере того, как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмём Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», — заявил Джерми.

По мнению отставного военного, командование альянса теоретически может рассматривать захват российского региона как способ усилить переговорные позиции Запада. Однако Джерми считает подобный сценарий крайне опасным из-за военных возможностей России.

Эксперт отдельно указал на российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». По его оценке, западным силам было бы практически невозможно скрыть подготовку крупной военной операции от современных систем наблюдения. Это позволило бы российской стороне заранее обнаружить угрозу и нанести удары по наступающим подразделениям.

«От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», — подчеркнул Джерми.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне отверг сообщения о подготовке блокады Калининградской области. Он заявил, что альянс не разрабатывает подобных действий, а обсуждения угрозы изоляции российского региона основаны на несуществующем сценарии. По словам военачальника, НАТО не стремится к прямому военному столкновению с Россией. Вместе с тем Драгоне подчеркнул, что блок располагает средствами для сдерживания потенциальных противников и готов реагировать на возможную агрессию. Обстановку на восточном фланге альянса он назвал серьёзной, но находящейся под контролем.