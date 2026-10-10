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Опубликовано 10 октября, 11:51

Глава Военного комитета НАТО исключил нападение на Калининград

Глава Военного комитета НАТО Драгоне отверг планы блокады Калининграда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

НАТО не планирует блокировать Калининградскую область, а сообщения о подобной угрозе основаны на несуществующем сценарии. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне в интервью итальянской газете La Repubblica.

«С Калининградом должно быть всё ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», — сказал он.

По словам военачальника, альянс не стремится к прямому столкновению, однако располагает достаточными военными ресурсами для сдерживания и оперативного ответа в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге НАТО Драгоне охарактеризовал как серьёзную, но контролируемую.

«А что если вдруг»: Лавров напомнил приказ Путина по Калининграду
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1 октября президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» предупредил, что в случае прямого нападения на Россию, в том числе на Калининград, Москва поставит вопрос о применении всего имеющегося у неё вооружения.

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Андрей Бражников
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