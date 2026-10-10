Глава Военного комитета НАТО исключил нападение на Калининград

НАТО не планирует блокировать Калининградскую область, а сообщения о подобной угрозе основаны на несуществующем сценарии. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне в интервью итальянской газете La Repubblica.

«С Калининградом должно быть всё ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», — сказал он.

По словам военачальника, альянс не стремится к прямому столкновению, однако располагает достаточными военными ресурсами для сдерживания и оперативного ответа в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге НАТО Драгоне охарактеризовал как серьёзную, но контролируемую.

1 октября президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» предупредил, что в случае прямого нападения на Россию, в том числе на Калининград, Москва поставит вопрос о применении всего имеющегося у неё вооружения.