Сикорский усомнился, что ЕС до зимы договорится по российским активам

Евросоюз вряд ли успеет договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до наступления зимы. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству PAP. По его словам, главным препятствием остаются опасения Бельгии, где хранится значительная часть заблокированных средств.

Польский министр отметил, что европейские государства продолжают финансировать Киев из других источников. Однако, по его мнению, вопрос российских активов всё равно придётся вновь поднимать, поскольку Украине потребуется дальнейшая финансовая поддержка.

«Я бы не стал рассчитывать на соглашение до зимы, но Европейская комиссия работает над креативными решениями, чтобы Бельгия была уверена, что её не оставят наедине с риском российских претензий. Мы считаем, что риск невелик, но суть в том, чтобы его все равно смягчить», — заявил Сикорский.

Ранее в Евросоюзе предложили новую схему использования российских активов, призванную снизить риски для Бельгии. Как сообщал Life.ru 9 октября, Еврокомиссия изучает возможность создания специальной финансовой структуры, через которую можно было бы распределить ответственность за возможные юридические претензии между государствами ЕС.