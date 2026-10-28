Дрон с камерой нашли в Польше у границы с Калининградской областью

На севере Польши неподалёку от железной дороги обнаружили беспилотник с камерой и картой памяти. Аппарат застрял на опоре линии электропередачи в районе деревни Коморово-Жулавске, примерно в 60 километрах от границы с Калининградской областью России, сообщает радиостанция RMF FM.

Беспилотник с четырьмя винтами повис на одном из элементов опоры на высоте чуть больше метра от земли. Рядом проходит железнодорожная линия в направлении Ольштына. Вокруг места происшествия расположены сельскохозяйственные поля, жилых домов поблизости нет.

На место прибыли сотрудники контртеррористического подразделения полиции из Ольштына. Они осмотрели устройство и установили, что оно не представляет опасности. По предварительной оценке польских специалистов, речь идёт о гражданском беспилотнике.

Принадлежность аппарата пока не установлена. Правоохранители выясняют, кто запустил дрон и при каких обстоятельствах он оказался возле железной дороги.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении обломков беспилотника на пляже Балтийского моря в Польше. Подозрительный объект длиной около двух метров заметили в районе населённого пункта Карвя. На место прибыли сапёры, полицейские и военные. Позднее польское Минобороны установило, что обломки принадлежали испытательному дрону собственных вооружённых сил, сбитому во время учений несколькими неделями ранее.