Таран аэропорта оказался аварией? В ФРГ нашёлся водитель, пробивший забор рядом с российскими Ан-124

В Германии нашлись предполагаемые виновники загадочного происшествия в аэропорту Лейпциг/Галле, где автомобиль пробил защитное ограждение и скрылся. Двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет сами обратились к правоохранителям в сопровождении адвокатов. Младший из них утверждает, что причиной инцидента стала обычная потеря управления машиной. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию.

Мужчины явились в прокуратуру Лейпцига и криминальную полицию вечером 18 октября. По словам 20-летнего водителя, он не справился с управлением в районе аэропорта, вылетел с дороги и протаранил ограждение. После столкновения молодой человек покинул место происшествия, а повреждённый автомобиль распорядился эвакуировать частным эвакуатором.

Следователям удалось обнаружить машину на территории компании, занимающейся торговлей автомобилями. Как выяснилось, у предполагаемого водителя нет действующего водительского удостоверения. Полицейские провели личный обыск мужчины, проверили находившиеся при нём вещи и обыскали его квартиру. По решению суда автомобиль также изъяли для дальнейшего исследования.

Второй участник истории, 32-летний мужчина, сообщил следователям, что является владельцем машины. Однако от дальнейших объяснений он воздержался.

Само происшествие случилось поздно вечером 17 октября. Сотрудники аэропорта обнаружили пролом в ограждении, после чего правоохранители начали масштабную проверку территории. При первоначальном обследовании найти ни автомобиль, ни посторонних не удалось. Из-за нарушения периметра безопасности временно ограничивали работу одной из взлётно-посадочных полос.

Инцидент вызвал повышенное внимание ещё и потому, что неподалёку от повреждённого участка находятся три российских грузовых самолёта Ан-124, которые не могут покинуть Германию из-за европейских санкций.

Ранее Life.ru сообщал, что камера наблюдения в аэропорту Лейпцига не зафиксировала момент тарана ограждения. Выяснилось, что поворотная камера в момент происшествия работала, но была направлена в другую сторону.