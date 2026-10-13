Картайзер: Запад не доказал причастность России к инциденту в Лейпциге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Заявления о причастности России к инциденту с беспилотниками в немецком Лейпциге до сих пор не получили доказательств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
По словам политика, произошедшее в Лейпциге представляют как подтверждение российского нападения. При этом, отметил он, соответствующие утверждения пока не подкреплены доказательствами.
«Инцидент в Лейпциге представляют как доказательство российского нападения, однако до сих пор эти утверждения не были подкреплены доказательствами», — заявил Картайзер.
Депутат добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими инцидентами, которые связывают с Россией. По его словам, некоторые европейские политики и высокопоставленные чиновники продолжают распространять неподтверждённые сведения.
Картайзер подчеркнул, что считает необходимым наличие доказательной базы для подобных обвинений. При этом он отдельно указал на отсутствие подтверждений российского следа в случае с Лейпцигом.
История с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле уже становилась причиной серьёзных разногласий между Берлином и Москвой. В августе Life.ru сообщал, что возле украинского грузового самолёта в аэропорту обнаружили дрон со взрывчаткой, после чего немецкие власти начали рассматривать версию о возможном внешнем вмешательстве. 1 сентября правительство Германии официально возложило ответственность за инцидент на Россию. Москва отвергла обвинения Берлина. Российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал их бездоказательными, а глава МИД Сергей Лавров заявил, что немецкая сторона не смогла подтвердить российское происхождение обнаруженного аппарата.
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