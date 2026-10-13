Заявления о причастности России к инциденту с беспилотниками в немецком Лейпциге до сих пор не получили доказательств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По словам политика, произошедшее в Лейпциге представляют как подтверждение российского нападения. При этом, отметил он, соответствующие утверждения пока не подкреплены доказательствами.

«Инцидент в Лейпциге представляют как доказательство российского нападения, однако до сих пор эти утверждения не были подкреплены доказательствами», — заявил Картайзер.

Депутат добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими инцидентами, которые связывают с Россией. По его словам, некоторые европейские политики и высокопоставленные чиновники продолжают распространять неподтверждённые сведения.

Картайзер подчеркнул, что считает необходимым наличие доказательной базы для подобных обвинений. При этом он отдельно указал на отсутствие подтверждений российского следа в случае с Лейпцигом.