Камера отвернулась: Аэропорт Лейпцига «проглядел» таран забора у стоянки российских Ан-124

Камера наблюдения в немецком аэропорту Лейпциг/Галле не зафиксировала момент повреждения защитного ограждения в районе стоянки российских грузовых самолётов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей полиции и воздушной гавани.

«Записи нет», — заявил представитель федеральной полиции Дирк Айдам.

В администрации аэропорта объяснили, что установленная на этом участке поворотная камера предназначена не для обеспечения безопасности, а для контроля за движением самолётов. Её используют по мере необходимости, например, чтобы проверить расположение воздушного судна на стоянке. По словам представителя аэропорта Уве Шуарта, в момент тарана забора камера была включена, но направлена в другую сторону.

Повреждение ограждения обнаружили поздно вечером 17 октября. Полиция предполагает, что забор мог протаранить автомобиль, однако во время обследования территории не удалось найти ни машину, ни посторонних людей. Следователи также не исключают, что произошёл несчастный случай.

Повреждённый участок расположен возле дороги, используемой в том числе для подъезда экстренных служб. Примерно в 1,7 километра от него находятся три российских транспортных Ан-124, которые не могут покинуть аэропорт из-за санкций Евросоюза, действующих с 2022 года.

После происшествия северную взлётно-посадочную полосу закрыли. При этом пассажирские и грузовые рейсы продолжают обслуживать через южную полосу. Расследование обстоятельств повреждения ограждения продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении защитного забора в аэропорту Лейпцига. Тогда немецкие правоохранители организовали масштабную проверку территории, чтобы установить, мог ли кто-либо проникнуть в охраняемую зону.