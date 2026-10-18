В аэропорту Лейпцига рядом с российскими самолётами Ан-124 прорвали забор

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили пробитое защитное ограждение неподалёку от трёх российских грузовых самолётов Ан-124. Полиция предполагает, что на территорию воздушной гавани мог проникнуть автомобиль. Из-за происшествия пришлось временно остановить полёты на северной взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает Bild.

Повреждение периметра заметили поздним вечером 17 октября, около 23:00 по местному времени. К месту происшествия прибыли сотрудники федеральной и земельной полиции, которые оцепили подозрительный участок и начали масштабную проверку территории.

«С высокой долей вероятности через забор проехал автомобиль», — сообщили в правоохранительных органах.

Однако во время ночных поисков стражам порядка не удалось обнаружить ни предполагаемую машину, ни посторонних людей. Утром обследование аэропорта продолжилось.

Особое внимание к происшествию связано с расположением повреждённого участка. Неподалёку стоят три российских транспортных Ан-124, которые с 2022 года не могут покинуть Германию из-за санкций Евросоюза. При этом южная полоса аэропорта продолжила обслуживать рейсы. Причины случившегося пока выясняются.