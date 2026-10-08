Страны НАТО пытаются создать вокруг Калининградской области «кипящий котёл», отрабатывая различные сценарии захвата российского региона. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам специалиста, Североатлантический альянс использует военные манёвры вблизи российских границ для постоянного психологического давления. При этом рассматриваются сразу несколько вариантов возможных операций. Речь идёт о действиях сухопутных подразделений, авиации и военно-морских сил.

Особое внимание Колесник обратил на географическое положение региона, расположенного примерно в 800 километрах от основной территории России. По его словам, учения западных военных вокруг области проходят регулярно. Эксперт убеждён, что целью подобных мероприятий является подготовка к возможному захвату российского эксклава.

Вместе с тем собеседник издания напомнил о предупреждении Владимира Путина, прозвучавшем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или любой другой регион страны вопрос об использовании всех имеющихся вооружений встанет незамедлительно.

Колесник считает, что это заявление должно заставить руководство западных государств пересмотреть возможные планы. По его оценке, Москва предельно ясно обозначила свою позицию относительно безопасности собственной территории. Военный эксперт выразил надежду, что у стран альянса всё же возобладает чувство самосохранения.