«Настолько глупо, насколько возможно»: Офицер США разнёс безумные мечты НАТО о Калининграде

Заявления на Западе о возможности атаковать Калининград рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию и призваны создать впечатление военного превосходства над Россией. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Все, что говорят о возможности атаковать Калининград в Европе, НАТО или где угодно ещё, настолько глупо, насколько это возможно. Такое можно заявлять только для внутренней аудитории: чтобы люди дома думали, что мы в любой момент можем подчинить этих русских, стоит отдать приказ — и мы возьмем этот чертов Калининград», — сказал он.

По оценке Дэвиса, подобная риторика создаёт у западной аудитории представление, будто для начала военных действий достаточно политического решения и серьёзных последствий за ним не последует.

«Это просто ещё одна череда ошибок, которых можно было избежать», — заключил он.