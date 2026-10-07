«Настолько глупо, насколько возможно»: Офицер США разнёс безумные мечты НАТО о Калининграде
Дэвис: Угрозы атаковать Калининград рассчитаны на внутреннюю аудиторию Запада
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Заявления на Западе о возможности атаковать Калининград рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию и призваны создать впечатление военного превосходства над Россией. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Все, что говорят о возможности атаковать Калининград в Европе, НАТО или где угодно ещё, настолько глупо, насколько это возможно. Такое можно заявлять только для внутренней аудитории: чтобы люди дома думали, что мы в любой момент можем подчинить этих русских, стоит отдать приказ — и мы возьмем этот чертов Калининград», — сказал он.
По оценке Дэвиса, подобная риторика создаёт у западной аудитории представление, будто для начала военных действий достаточно политического решения и серьёзных последствий за ним не последует.
«Это просто ещё одна череда ошибок, которых можно было избежать», — заключил он.
Тема возможного противостояния вокруг российского региона в последние недели неоднократно поднималась публично. В конце августа Life.ru писал о словах бывшего главы МИД Литвы Антанаса Валёниса, допустившего превентивные удары по военной инфраструктуре Калининградской области в случае прямого конфликта России и НАТО. 4 сентября глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что в альянсе рассматривают сценарии блокирования региона. В конце месяца Москва направила НАТО предупреждение о последствиях попытки изолировать Калининградскую область, а альянс подтвердил получение послания и заявил, что его действия не угрожают российской территории. 1 октября Владимир Путин уточнил, что в письме МИД прямо не упоминается ядерное оружие, однако в случае нападения Россия поставит вопрос о применении всех имеющихся вооружений. Уже 6 октября Сергей Лавров сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер заверили Москву в отсутствии планов нападения на Россию.
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