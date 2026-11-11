Россия считает правильным обсуждение будущей системы европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский по итогам трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

«Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдёт после неминуемого завершения конфликта на Украине, — правильная постановка», — подчеркнул Мединский.

По словам главы делегации, Москва неоднократно поднимала вопрос о необходимости формирования новой архитектуры европейской безопасности. Россия выступает за создание всеобъемлющей и справедливой системы, которая будет действовать после урегулирования конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вопросы коллективной безопасности были включены в повестку переговоров в Абу-Даби по предложению американской стороны, согласованному с Москвой. Речь идёт о гарантиях, которые должны вступить в силу после достижения всеобъемлющего урегулирования.

При этом конкретные параметры будущей системы безопасности и возможные договорённости по этому вопросу пока не объявлены.