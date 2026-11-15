Время может оказаться решающим преимуществом Москвы в украинском конфликте, поскольку затягивание противостояния способно ослабить позиции западных союзников Киева. К такому выводу пришли авторы публикации американского издания The National Interest.

По оценке обозревателей, внимание к военным поставкам и изменениям линии фронта отвлекает от более масштабного противоборства — способности сторон выдерживать длительное противостояние. Именно контроль над временем, считают журналисты, может определить конечный результат.

«Исход конфликта на Украине решит «стратегическое господство над временем»: кто им овладеет — Россия или США с партнёрами», — отмечает издание.

Авторы также проанализировали итоги недавних переговоров представителей России и Украины в Абу-Даби при посредничестве США. Двухдневная встреча завершилась договорённостью об обмене пленными, однако добиться прекращения огня сторонам не удалось. В публикации подчёркивается: сам факт дипломатических контактов ещё не означает реального продвижения к урегулированию.

Отдельно обозреватели обращают внимание на внутренние трудности западной коалиции. По их мнению, значительные финансовые ресурсы не гарантируют единства и готовности продолжать поддержку Киева на фоне выборов и внутриполитических разногласий.

«Москве не обязательно разбивать Украину военным путём — достаточно убедить её сторонников, что продолжение сопротивления обходится дороже урегулирования», — подчеркивается в публикации.