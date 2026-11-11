Продолжение военного конфликта и растущие разногласия внутри Евросоюза снижают шансы Украины на вступление в объединение в ближайшие годы. Как сообщает Reuters, более десятка европейских дипломатов и чиновников в частных беседах признали, что перспективы быстрого присоединения Киева к ЕС выглядят малореалистичными.

«Если посмотреть вокруг, становится ясно, что во многих странах политики не ожидают вступления Украины в ЕС даже через десять лет», — заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.

По его словам, европейские политики предпочитают не высказывать подобные сомнения публично. Открытое признание того, что членство Украины откладывается на неопределённый срок, может подорвать моральный дух страны, чего в ЕС стараются избежать.

Среди главных препятствий Reuters называет продолжающийся конфликт, коррупционные проблемы и необходимость масштабных реформ. Кроме того, значительные размеры украинской экономики и сельскохозяйственного сектора вызывают опасения у некоторых европейских государств. Для вступления Киеву потребуется единогласное согласие всех 27 членов ЕС.

При этом поддержка украинского членства среди европейцев заметно сократилась. Согласно опубликованному в октябре исследованию фонда Bertelsmann Stiftung, за скорое принятие Украины выступают 47% жителей ЕС против 69% в марте 2022 года. Во Франции и Польше против вступления Киева в ближайшие годы высказались по 57% опрошенных, а в Германии — 59%.

Дополнительную неопределённость создают предстоящие выборы в европейских странах. Некоторые дипломаты опасаются, что усиление партий, выступающих против расширения ЕС, ещё больше осложнит переговоры. В частности, против ускоренного присоединения Украины выступают отдельные политические силы Франции и Германии.