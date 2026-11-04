Украина отстаёт от Молдовы в подготовке к вступлению в Евросоюз. Брюссель связывает это с недостаточными результатами Киева в борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

Украина и Молдова подали заявки на членство в объединении в 2022 году и с тех пор продвигались к этой цели примерно в одном темпе. Однако в новых отчётах Еврокомиссия дала странам разные прогнозы. По оценке Брюсселя, Молдова сможет завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года. Украине для этого потребуется ещё год, а также ускорение реформ.

Еврокомиссия отдельно указала на необходимость для Киева «продемонстрировать значительный прогресс» в борьбе с коррупцией. Брюссель считает эту задачу одним из ключевых условий дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК пока не готова назвать конкретный срок вступления Украины в Евросоюз. Она пояснила, что выполнение этапов дорожной карты и открытие новых направлений переговоров ещё не гарантируют стране членство в объединении.