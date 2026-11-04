Евросоюз умерил рвение по вступлению Украины в объединение и предложит более осторожный план. В правилах обозначат промежуточные цели на 2027 год, но не укажут конкретную дату присоединения страны к ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа, который оказался в распоряжении редакции.

«Европейская комиссия готовит более осторожную «дорожную карту» для переговоров о вступлении Украины в ЕС, устанавливая ограниченные целевые показатели прогресса на 2027 год», — пишет издание.

Документ планируют представить 4 ноября. Он включает семь направлений, по которым Украина сможет предварительно завершить переговоры уже в 2027 году. При этом Еврокомиссия призывает Киев в первой половине следующего года существенно ускорить реформы в сфере верховенства права.

В Брюсселе называют эту дорожную карту «живым документом». Это означает, что Еврокомиссия оставляет за собой право корректировать план по мере продвижения переговоров.

Кроме того, Евросоюз рассчитывает до конца 2026 года начать обсуждение двух направлений, по которым переговоры с Украиной пока не продвигаются. Речь идёт о кластере 4, который охватывает экологическую повестку и устойчивую взаимосвязь, и кластере 5 — вопросы ресурсов, сельского хозяйства и «сплочённости».

Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала вступление Украины в ЕС «харакири» для Евросоюза. Она считает, что присоединение страны грозит европейским государствам потерей суверенитета и серьёзными финансовыми затратами.