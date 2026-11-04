Еврокомиссия пока не может назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, посвящённой ежегодному докладу о расширении ЕС.

«На нынешнем этапе процесса вступления Украины мы не можем точно сказать, когда именно она сможет присоединиться к ЕС. В дорожных картах, представленных в нашем докладе о расширении, изложены планы на период до конца 2027 года. Далее мы увидим, насколько быстро страна сможет продвигаться вперёд», — приводит слова Кос «Интерфакс-Украина».

Еврокомиссар пояснила, что представленная дорожная карта предусматривает открытие новых переговорных направлений и завершение обсуждений по некоторым уже начатым разделам. Однако выполнение этих этапов ещё не означает, что Украина получит членство в ЕС.

По словам Кос, в 2027 году Киев сможет закрыть до семи переговорных разделов, если выполнит промежуточные требования Еврокомиссии в области верховенства права. Для этого украинским властям необходимо продолжить реформы, в том числе в судебной сфере и системе государственного управления.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также признала, что Украине предстоит пройти ещё множество этапов на пути в Евросоюз. При этом она призвала ускорить интеграцию, связав этот процесс с интересами европейской безопасности.

«Интеграция Украины в европейское пространство значительно укрепит нашу общую безопасность. Опыт, приобретённый Украиной на поле боя, развитые ею способности и имеющаяся экспертиза — всё это говорит о том, что для нашей безопасности крайне важно двигаться в вопросе Украины как можно быстрее», — подчеркнула Каллас.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, а официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024-го. Для получения членства стране необходимо выполнить требования Евросоюза и заручиться согласием всех государств объединения.