«Впереди ещё много шагов»: В Брюсселе не смогли назвать дату вступления Украины в Евросоюз
Еврокомиссия признала, что дата вступления Украины в ЕС пока не определена
Марта Кос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Еврокомиссия пока не может назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, посвящённой ежегодному докладу о расширении ЕС.
«На нынешнем этапе процесса вступления Украины мы не можем точно сказать, когда именно она сможет присоединиться к ЕС. В дорожных картах, представленных в нашем докладе о расширении, изложены планы на период до конца 2027 года. Далее мы увидим, насколько быстро страна сможет продвигаться вперёд», — приводит слова Кос «Интерфакс-Украина».
Еврокомиссар пояснила, что представленная дорожная карта предусматривает открытие новых переговорных направлений и завершение обсуждений по некоторым уже начатым разделам. Однако выполнение этих этапов ещё не означает, что Украина получит членство в ЕС.
По словам Кос, в 2027 году Киев сможет закрыть до семи переговорных разделов, если выполнит промежуточные требования Еврокомиссии в области верховенства права. Для этого украинским властям необходимо продолжить реформы, в том числе в судебной сфере и системе государственного управления.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас также признала, что Украине предстоит пройти ещё множество этапов на пути в Евросоюз. При этом она призвала ускорить интеграцию, связав этот процесс с интересами европейской безопасности.
«Интеграция Украины в европейское пространство значительно укрепит нашу общую безопасность. Опыт, приобретённый Украиной на поле боя, развитые ею способности и имеющаяся экспертиза — всё это говорит о том, что для нашей безопасности крайне важно двигаться в вопросе Украины как можно быстрее», — подчеркнула Каллас.
Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, а официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024-го. Для получения членства стране необходимо выполнить требования Евросоюза и заручиться согласием всех государств объединения.
Ранее сообщалось, что Украина попыталась ускорить переговоры о вступлении в Евросоюз из-за опасений перед выборами в европейских странах в 2027 году. По данным Politico, Киев рассчитывает уже 15 декабря добиться согласия на открытие оставшихся переговорных кластеров. Заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции предупредил, что после изменения политической обстановки в ЕС продвигать этот процесс станет значительно сложнее. Однако Брюссель отказался гарантировать даже сроки технических переговоров, подчеркнув, что их продолжительность будет зависеть от выполнения необходимых реформ.