«Запасной аэродром»: В Госдуме раскрыли, куда Зеленский может сбежать с Украины
Депутат Журавлёв: Зеленский может сбежать в Британию или Израиль
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Если Владимир Зеленский решит покинуть Украину, первым вариантом для него может стать Великобритания, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв. По его мнению, у главы киевского режима есть и другой вариант — Израиль.
«Странно надеяться на бегство Зеленского, если он остался в стране в 2022 году, пусть и сидя в бункере. Тем не менее запасной аэродром у него, конечно же, имеется», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он допустил, что укрытие Зеленскому могла бы предложить и другая западная страна из числа тех, которые сегодня поддерживают Киев. Однако многое зависит от того, кто будет у власти к моменту бегства.
В качестве примера парламентарий привёл ФРГ. В случае прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» позиция Берлина могла бы измениться настолько, что Зеленскому грозила бы выдача.
Ранее глава крымского парламента предложил своё объяснение затяжным зарубежным поездкам Владимира Зеленского. По его мнению, чиновник откладывает возвращение в Киев, поскольку опасается встречи с жителями страны.