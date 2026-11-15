Если Владимир Зеленский решит покинуть Украину, первым вариантом для него может стать Великобритания, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв. По его мнению, у главы киевского режима есть и другой вариант — Израиль.

«Странно надеяться на бегство Зеленского, если он остался в стране в 2022 году, пусть и сидя в бункере. Тем не менее запасной аэродром у него, конечно же, имеется», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он допустил, что укрытие Зеленскому могла бы предложить и другая западная страна из числа тех, которые сегодня поддерживают Киев. Однако многое зависит от того, кто будет у власти к моменту бегства.

В качестве примера парламентарий привёл ФРГ. В случае прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» позиция Берлина могла бы измениться настолько, что Зеленскому грозила бы выдача.