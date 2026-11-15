Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что зарубежные поездки Владимира Зеленского связаны с опасениями возвращаться на Украину. Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новости».

«Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами», — сказал Константинов.

Политик также предположил, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые могут добиваться его отстранения от власти. Константинов напомнил, что Зеленский проводит за границей большую часть времени, выклянчивая деньги для киевского режима.

Ранее Life.ru рассказывал о подсчётах журналиста Александра Юнашева, посвящённых поездкам Зеленского. По его данным на 13 ноября, с начала 2026 года украинский президент провёл более 60 дней в официальных зарубежных визитах. В этот подсчёт не вошли время в пути и неофициальные поездки.