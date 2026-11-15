Масштабное антикоррупционное расследование «Карфаген», затронувшее руководство Службы безопасности Украины (СБУ), может быть инструментом давления Вашингтона на Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его оценке, украинский политик рискует лишиться одной из последних влиятельных силовых структур, на которые он опирается.

«Я думаю, что это спланированная операция, удар по СБУ, поскольку СБУ, в принципе, в руках Зеленского остался, наверное, единственный такой весомый козырь для влияния на внутриполитическую жизнь страны», — заявил Прозоров.

По словам собеседника агентства, СБУ напрямую подчиняется Зеленскому, а возглавляющий спецслужбу Александр Поклад является его доверенным лицом. Поэтому расследование в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства, считает экс-подполковник, наносит удар не только по силовикам, но и по политическим позициям самого Зеленского.

«Я думаю, Зеленский стал позволять себе очень много лишнего в общении с американской администрацией, а НАБУ и САП, как ни крути, все равно под контролем США», — объяснил Прозоров.

Он полагает, что Вашингтон пока заинтересован в сохранении Зеленского на политической сцене, однако одновременно стремится ограничить его влияние. В частности, по версии бывшего сотрудника СБУ, украинский политик постепенно теряет доступ к финансовым потокам, которые могут быть связаны с теневой деятельностью спецслужбы, и её силовой поддержке.

«НАБУ и САП реально бьют по Зеленскому. И на этом, я думаю, не остановятся», — заключил Прозоров.

Операция «Карфаген» получила широкую огласку 4 ноября, когда НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о предполагаемой преступной сети, связанной с покровительством мошенническим кол-центрам и другому незаконному бизнесу. Среди фигурантов оказались высокопоставленные сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры. После разоблачений Поклад уволил двух сотрудников спецслужбы, а само ведомство заявило о сотрудничестве со следствием.