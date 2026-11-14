Генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, проходящего по громкому коррупционному делу «Карфаген», вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.

«ВСК вызывает генерал-майора Сергея Дуку на заседание в среду», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

По словам Гончаренко*, после освобождения из следственного изолятора Дука сам выразил желание выступить перед депутатами и представить свою версию произошедшего. Официальное приглашение генералу планируют направить в понедельник, 16 ноября.

Накануне, 13 ноября, Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 миллионов гривен — около 1,4 миллиона долларов. Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил поступление всей суммы.

Генерала задержали 4 ноября в рамках масштабной операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под названием «Карфаген». По версии следствия, участники предполагаемой преступной организации обеспечивали покровительство мошенническим кол-центрам и другому нелегальному бизнесу, передавая взятки высокопоставленным правоохранителям.

В начале ноября суд отправил Дуку под стражу на два месяца с возможностью освобождения под залог. Сам генерал обвинения отвергает. После выхода из СИЗО он заявил, что считает уголовное преследование местью со стороны руководства антикоррупционных органов.

Дука также призвал депутатов проверить деятельность руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По его словам, он готов представить парламентариям имеющиеся материалы о предполагаемых нарушениях.

Операция «Карфаген» привела к масштабным обыскам в украинских силовых структурах. Под следствием оказались представители СБУ, полиции и других ведомств. Украинская спецслужба также объявила о проведении внутренней проверки по материалам расследования.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Дука перед отправкой в СИЗО заявил, что не собирается умирать. Такая реакция последовала на вопрос журналистки о последних словах генерала перед заключением под стражу.